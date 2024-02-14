Украина завоевала первую медаль на чемпионате Европы-2024 по тяжелой атлетике

Павел Залипский стал серебряным призером континентального первенства в рывке.

Сборная Украины по тяжелой атлетике завоевала первую награду на чемпионате Европы 2024 года, который начался в Софии (Болгария).

"Серебро" в рывке в весовой категории до 61 кг нашей стране принес Павел Залипский. Харьковчанин в третьей попытке поднял в рывке 126 кг.

В толчке украинец занял шестое место с результатом 145 кг, вследствие чего по сумме двоеборья остановился в шаге от бронзовой награды.

Залипский суммарно завершил выступления с показателем 271 кг и занял четвертое место. Он проиграл бронзовому призеру континентального первенства Шоте Мишвелидзе из Грузии всего 1 кг.

Евро-2024 по тяжелой атлетике. Вес до 61 кг (мужчины)

1. Габриэль Маринов (Болгария) – 281 кг

2. Иван Димов (Болгария) – 280 кг

3. Шота Мишвелиде (Грузия) – 272 кг

4. Павел Залипский (Украина) – 271 кг

Для Залипского "серебро" в рывке – первая медаль на уровне чемпионатов Европы. На трех прошлых континентальных турнирах он оставался без наград.

Отметим, что Залипский является двукратным призером юношеских чемпионатов Европы по тяжелой атлетике: "золото" в 2018 году и "бронза" в 2017-м (вес до 56 кг).

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