Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира-2022 по греко-римской борьбе

Дата публикации
Просмотры
94
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира-2022 по греко-римской борьбе

фото — uww

Сборная Украины по греко-римской борьбе завоевала первую награду на планетарном первенстве в сербском Белграде.

Украинец Андрей Кулик стал бронзовым призером ЧМ-2022 в весовой категории до 72 кг.

В схватке за "бронзу" 24-летний харьковчанин со счетом 4:3 одолел француза Ибрагима Ганема.

Для Кулика это дебютный взрослый ЧМ в карьере. В прошлом году он соревновался на молодежном чемпионате мира (U-23), где в весовой категории до 72 кг занял седьмое место.

"Бронза" Кулика - первая медаль Украины на текущем ЧМ. Трем другим украинским борцам, стартовавшим в первый день соревнований - Корюну Сахрадяну (до 55 кг), Ясафу Зейналову (до 77 кг) и Андрею Антонюку (до 87 кг), зацепиться за награды не удалось.

Ранее сообщалось, что украинские дзюдоисты завоевали две медали в стартовый день Кубка Европы.

Читайте также:

Все решила последняя четверть: сборная Украины досадно вылетела из Евробаскета-2022

Украинская бегунья завоевала "серебро" на последнем турнире сезона

Сборная Украины со счетом 11:1 одержала победу в историческом для себя матче на Чемпионате мира по сокке

Похожие темы:

Следующая публикация