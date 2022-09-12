Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира-2022 по греко-римской борьбе

Сборная Украины по греко-римской борьбе завоевала первую награду на планетарном первенстве в сербском Белграде.

Украинец Андрей Кулик стал бронзовым призером ЧМ-2022 в весовой категории до 72 кг.

В схватке за "бронзу" 24-летний харьковчанин со счетом 4:3 одолел француза Ибрагима Ганема.

Для Кулика это дебютный взрослый ЧМ в карьере. В прошлом году он соревновался на молодежном чемпионате мира (U-23), где в весовой категории до 72 кг занял седьмое место.

Сборная Украины завоевала первую медаль — бронзу на чемпионате мира по борьбе, накануне начавшемся в столице Сербии Белграде



Ее автором в весовой категории до 72 кг стал представитель греко-римского стиля Андрей Кулик.



UWW #НОК #Украина #УкраинскийСпорт pic.twitter.com/SxMFrdj9mO — НОК Украины (@OlympicUA) September 11, 2022

"Бронза" Кулика - первая медаль Украины на текущем ЧМ. Трем другим украинским борцам, стартовавшим в первый день соревнований - Корюну Сахрадяну (до 55 кг), Ясафу Зейналову (до 77 кг) и Андрею Антонюку (до 87 кг), зацепиться за награды не удалось.

Ранее сообщалось, что украинские дзюдоисты завоевали две медали в стартовый день Кубка Европы.

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