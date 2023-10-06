Украина завоевала первую медаль на ЧМ-2023 по спортивной гимнастике: детали

Украинский спортсмен Илья Ковтун завоевал серебряную медаль на ЧМ по спортивной гимнастике. Для Ильи это первое "серебро" и вторая медаль на чемпионатах мира.

Сборная Украины завоевала первую медаль Чемпионата мира-2023 по спортивной гимнастике в бельгийском Антверпене. Серебряную награду завоевал украинский гимнаст Илья Ковтун.

Об этом сообщает НОК Украины.

Серебро, завоеванное Ковтуном, стало лучшим результатом в истории выступлений украинской мужской сборной в многоборье на мировых первенствах.

"Квалифицировавшись в финал с 18-м результатом, 20-летний черкасчанин уверенно прошел все шесть видов и в итоге набрал сумму 84.998, уступив лишь олимпийскому чемпиону Токио-2020 Дайки Хасимото из Японии (86.132) и на 0,666 балла опередив бронзового призера американца Ричарда Фредерика", – говорится в сообщении.

Финал мужского многоборья

Дайки Хасимото (Япония) — 86.132 балла

Илья Ковтун (Украина) — 84.998

Фредерик Ричард (США) — 84.332

Илья Ковтун вместе с бронзовым призером из США и победителем финала из Японии / Фото: Associated Press

Результаты Ильи Ковтуна

Свободные упражнения: 14.000

Конь: 14.300

Кольца: 13.133

Опорный прыжок: 14.333

Параллельные брусья: 15.166

Перекладина: 14.066

Общая сумма: 84998.

Илья Ковтун / Фото: НОК Украины

Почему эта медаль важна

Отметим, что для Ковтуна это вторая медаль чемпионата мира в карьере после "бронзы" в многоборье, которую он завоевал в 2021 году в Китакюсю (Япония).

Также это первое в истории серебро украинских гимнастов в многоборье на Чемпионатах мира и первое серебро сборной Украины во всех дисциплинах с 2018 года.

Кроме того, это первая награда Украины на Чемпионате мира 2023 года по спортивной гимнастике.