Украина завоевала первую медаль на летнем чемпионате мира по биатлону

В немецком Рупольдинге продолжается летний чемпионат мира по биатлону, где сборная Украины завоевала свою первую награду - Виталий Мандзин стал бронзовым призером гонки преследования среди юниоров.

Виталий Мандзин выиграл "бронзу" летнего чемпионата мира по биатлону, несмотря на один круг штрафа.

Украинец допустил единственную ошибку на третьем из четырех огневых рубежей. Отработав безупречно заключительную стрельбу, Виталий поднялся на четвертое место, а затем на финише опередил чеха Онджея Манека в борьбе за бронзовую медаль.

Для Мандзина это третий финиш в топ-10 на летнем чемпионате мира-2022 по биатлону. В суперспринте он занял седьмое место, а в спринте финишировал восьмым.

Что касается других украинцев, то за топ-20 удалось зацепиться только Степану Кинашу. С пятью кругами штрафа он финишировал на 19-й позиции.

Медаль Мадзина - первая для Украины на летнем чемпионате мира по биатлону.