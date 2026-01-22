Украина завоевала первую медаль на юниорском чемпионате Европы по биатлону

Александр Биланенко / © НОК Украины

Сборная Украины завоевала первую медаль на юниорском чемпионате Европы по биатлону-2026, который проходит в финском городе Иматра.

Украинская команда стала бронзовым призером смешанной эстафеты.

За "сине-желтых" бежали Ксения Приходько, Виктория Хвостенко, Иван Стеблина и Александр Биланенко.

За всю гонку украинцы не заработали ни одного штрафного круга и использовали 11 дополнительных патронов.

Победителю гонки – команде Швеции – сборная Украины проиграла 16,6 секунды. Серебряные медали завоевала Словения.

Юниорское Евро-2026 по биатлону. Смешанная естафета

1. Швеция (0+6) 1::07:40.3

2. Словения (1+12) +10.2

3. Украина (0+11) +16.6

4. Чехия (1+14) +2:27.2

Для Украины это первая за два года награда на юниорском чемпионате Европы и первая с 2023 года – в смешанной эстафете.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпийские игры-2026.