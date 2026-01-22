- Дата публикации
Украина завоевала первую медаль на юниорском чемпионате Европы по биатлону
Украинская команда выиграла "бронзу" в смешанной эстафете.
Сборная Украины завоевала первую медаль на юниорском чемпионате Европы по биатлону-2026, который проходит в финском городе Иматра.
Украинская команда стала бронзовым призером смешанной эстафеты.
За "сине-желтых" бежали Ксения Приходько, Виктория Хвостенко, Иван Стеблина и Александр Биланенко.
За всю гонку украинцы не заработали ни одного штрафного круга и использовали 11 дополнительных патронов.
Победителю гонки – команде Швеции – сборная Украины проиграла 16,6 секунды. Серебряные медали завоевала Словения.
Юниорское Евро-2026 по биатлону. Смешанная естафета
1. Швеция (0+6) 1::07:40.3
2. Словения (1+12) +10.2
3. Украина (0+11) +16.6
4. Чехия (1+14) +2:27.2
Для Украины это первая за два года награда на юниорском чемпионате Европы и первая с 2023 года – в смешанной эстафете.
