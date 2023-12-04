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Украина завоевала первую медаль сезона на Кубке мира по лыжной акробатике

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Украина завоевала первую медаль сезона на Кубке мира по лыжной акробатике

Дмитрий Котовский / Фото: Associated Press

Дмитрий Котовский выиграл "бронзу" на этапе в Финляндии.

Сборная Украины по лыжной акробатике завоевала медаль на первом этапе Кубка мира сезона-2023/24 в финской Руке. Бронзовым призером стал Дмитрий Котовский.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

22-летний Котовский стал единственным из шести украинцев, кто сумел отобраться в финал. Сделал он это с третьим результатом – 113,72 балла. Затем Дмитрий пробился в суперфинал соревнований с оценкой за прыжок 116,37 балла.

В решающей попытке Котовский получил от судей 117,00 балла, опередив в борьбе за "бронзу" американца Кристофера Лиллиса (116,74 балла).

Золотую медаль завоевал китаец Ци Гуанпу с результатом 119,91 балла. Серебряную награду получил швейцарец Пирмин Вернер (119,00 балла).

Для Котовского это пятая медаль в карьере на уровне Кубка мира по лыжной акробатике в личных турнирах.

Следующий этап Кубка мира по лыжной акробатике состоится в китайском Чанчуне 16 – 17 декабря. Кроме личных турниров, в программу этапа войдут еще и командные соревнования.

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Дата публикации
Просмотры
137
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