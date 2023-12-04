Украина завоевала первую медаль сезона на Кубке мира по лыжной акробатике

Дмитрий Котовский выиграл "бронзу" на этапе в Финляндии.
Сборная Украины по лыжной акробатике завоевала медаль на первом этапе Кубка мира сезона-2023/24 в финской Руке. Бронзовым призером стал Дмитрий Котовский.
Об этом сообщает Суспильне Спорт.
22-летний Котовский стал единственным из шести украинцев, кто сумел отобраться в финал. Сделал он это с третьим результатом – 113,72 балла. Затем Дмитрий пробился в суперфинал соревнований с оценкой за прыжок 116,37 балла.
В решающей попытке Котовский получил от судей 117,00 балла, опередив в борьбе за "бронзу" американца Кристофера Лиллиса (116,74 балла).
Золотую медаль завоевал китаец Ци Гуанпу с результатом 119,91 балла. Серебряную награду получил швейцарец Пирмин Вернер (119,00 балла).
Для Котовского это пятая медаль в карьере на уровне Кубка мира по лыжной акробатике в личных турнирах.
Следующий этап Кубка мира по лыжной акробатике состоится в китайском Чанчуне 16 – 17 декабря. Кроме личных турниров, в программу этапа войдут еще и командные соревнования.
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