Украина завоевала первую медаль в прыжках в воду на чемпионате Европы-2022

Сборная Украины по прыжкам в воду завоевала первую награду на континентальном первенстве, которое проходит в Риме.

Украинские прыгуны в воду завоевали "серебро" чемпионата Европы в командном турнире.

В финале соревнований в миксте спортсмены выполняли прыжки с 3-метровой платформы и 10-метровой вышки.

Украинская команда в составе Ксении Байло, Кирилла Болюха, Виктории Кесарь и Даниила Коновалова показала второй результат, набрав 399,05 балла.

Чемпионами Европы стали итальянцы (402,55), а бронзовыми призерами - британцы (384,70).

Отметим, что для "сине-желтых" это восьмая награда на континентальном первенстве по водным видам спорта в Риме и первая именно в прыжках в воду. До этого семь золотых медалей Украина выиграла в артистическом плавании.

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