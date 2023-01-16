Украина завоевала первую медаль Всемирной зимней Универсиады-2023

"Сине-желтые" выиграли "бронзу" в одиночном миксте по биатлону.
Сборная Украины завоевала первую награду на Всемирной зимней Универсиаде, которая проходит в американском в Лейк-Плэсиде.
Биатлонисты Юлия Городная и Степан Кинаш стали бронзовыми призерами в одиночной смешанной эстафете.
В течение дистанции "сине-желтые" зашли на один штрафной круг и использовали 11 дополнительных патронов. В итоге украинский дуэт финишировал третьим.
Первые слова наших бронзовых призеров Универсиады Степана Кинаша и Юлии Городной после финиша: "Украина, вперед! Украина победит!"Опубликован Комитет по физическому воспитанию и спорту МОН Украины — КФВС МОН Украины Понедельник, 16 января 2023 г.
"Золото" сингл-микста выиграла чешская команда, а "серебро" досталось французам.
Универсиада -2023. Лейк-Плэсид (США). Результаты сингл-микста
1. Чехия (0+3) 37:25.3
2. Франция (0+10)+37.5
3. Украина (1+11) +41.9
4. Казахстан (5+13) +1:16.6
5. Норвегия (0+8) +1:43.1
6. Финляндия (1+12) +2:17.9
Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на чемпионат Европы.
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