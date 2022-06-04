Украина завоевала первую награду престижного турнира по дзюдо в Тбилиси

Украина завоевала первую награду престижного турнира по дзюдо в Тбилиси

В субботу, 4 июня, украинская дзюдоистка Наталья Чистякова завоевала бронзовую медаль во второй соревновательный день турнира в Тбилиси.

В полуфинале украинка проиграла Сане ван Дайк, а в бою за третье место победила Хильду Ягер. Обе представляли Нидерланды.

Чистякова завоевала бронзу в весовой категории до 70 кг. Это первая медаль Чистяковой на турнирах Grand Slam, а также первая медаль Украины на текущем турнире.

Сегодня Украину также представлял Артем Хомула (до 73 кг). Он потерпел поражение еще в стартовой схватке.

В первый соревновательный день "сине-желтые" оставили без наград. Дарья Белодид уступила хозяйке форума Этере Липартелиане во втором раунде.

Напомним, что сборная Украины выиграла еще две медали чемпионата Европы-2022 по тяжелой атлетике, который проходит в Тиране (Албания).

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