Украина завоевала первую в 2024 году медаль на Кубке мира по артистическому плаванию

Сборная Украины завоевала первую медаль на Кубке мира по артистическому плаванию в 2024 году. Марина и Владислава Алексеивы стали призерами этапа в Париже.

Сестры Алексеивы выиграли "серебро" в дуэте произвольной программы с результатом 243,9354 балла.

Украинки уступили только австрийкам Анне-Марии Александре и Эйрине-Марине Александре (265,9646 балла).

Еще один украинский дуэт, Дарьи Мошинской и Анастасии Шмониной, занял пятое место с результатом 229,5792 балла.

Для украинской сборной это первая медаль на Кубке мира по артистическому плаванию в 2024 году.

Также это юбилейная, десятая награда для обеих сестер Алексеивых на Кубке мира, "серебро" они выиграли в пятый раз.

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