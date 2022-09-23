Украина завоевала первые медали на чемпионате мира-2022 по академической гребле

Сборная Украины по академической гребле завоевала свои первые награды на планетарном первенстве, которое проходит в чешском городе Рачице.

Первый день финальных заплывов принес "сине-желтым" сразу три бронзовые медали. Все они были добыты нашими парагребцами.

Анна Айсанова стала третьей в одиночках класса PR2 на дистанции 2000 м, показав время 10 минут и 9,24 секунды. Победу одержала ирландка Кэти О'Брайен (9:25,23), "серебро" выиграла австралийка Кэтрин Росс (9:35,35).

Еще одну бронзовую награду для нашей страны завоевали Андрей Сывых и Дмитрий Херез в соревнованиях парных распашных двоек класса PR3. Украинцы преодолели 2000-метровую дистанцию за 7 минут и 29,07 секунды. Опередить их удалось британской паре Оливер Стенгоуп / Эдвард Фуллер (6:53,68) и австралийскому тандему Николас Нилз / Джеймс Талбот (7:21,02).

Третью "бронзу" мирового первенства в копилку Украины положили Дарья Котик и Станислав Самолюк, которые поднялись на пьедестал в финале парных смешанных двоек класса PR3 на дистанции 2000 м. Результат "сине-желтых" - 7 минут и 37,18 секунды. "Золото" взяли французы Элур Альберди и Лорен Кадот (7:35,04), а серебряные награды повезут домой бразильцы Диана Барселос де Оливейра и Вальдени да Силва Жуниор (7:37,16).

На ЧМ-2022 по академической гребле сборная Украины представлена 34 спортсменами, девять из них выступают в парагребных дисциплинах.

Сейчас украинская сборная с тремя бронзовыми наградами занимает восьмое место общекомандного медального зачета.

Ранее сообщалось, что украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на юниорском чемпионате Европы-2022.

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