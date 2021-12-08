Украина завоевала пятое "золото" на юношеском Чемпионате мира по прыжкам в воду

Украина завоевала пятое "золото" на юношеском Чемпионате мира по прыжкам в воду

16-летняя Ксения Байло завоевала свою третью медаль на турнире.

Украинка Ксения Байло выиграла золотую медаль юношеского Чемпионата мира по прыжкам в воду в Киеве.

16-летней Байло не было равных в прыжках с 3-метрового трамплина. Набрав 390,15 балла, Ксения с солидным запасом опередила представительницу Германии Иоганну Краус (367,00) и итальянку Элизу Пиццини (341,25).

Для Байло это уже третья медаль юношеского мирового первенства и вторая золотая. Ранее 16-летняя украинка стала чемпионкой по прыжкам с 10-метровой платформы.

Это уже восьмая награда в копилке сборной Украины на юношеском ЧМ-2021. Наши юные спортсмены завоевали 5 золотых, 2 серебряных и одну бронзовую медаль.

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