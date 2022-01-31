Украина завоевала семь медалей на международном турнире по греко-римской борьбе в Хорватии

Украина завоевала семь медалей на международном турнире по греко-римской борьбе в Хорватии

Три из этих наград - золотые.

Сборная Украины по греко-римской борьбе завоевала семь медалей на первом международном турнире 2022 года - Zagreb Open.

В копилке "сине-желтых" в хорватской столице три золотых, две серебряные и две бронзовые награды.

"Золото" украинской команде принесли Парвиз Насибов (весовая категория до 72 кг), Владимир Яковлев (до 77 кг) и Ярослав Фильчаков (до 82 кг).

Обладателями серебряных медалей стали Корюн Саградян (до 55 кг) и Виктор Петрик (до 60 кг), а "бронзу" взяли Дмитрий Цымбалюк (до 60 кг) и Андрей Кулик ( до 72 кг).

В командном зачете сборная Украины заняла второе место, уступив только Турции.

Напомним, Насибов - серебряный призер Олимпиады-2020, которая состоялась прошлым летом. На Играх в Токио он выступал в весе до 67 кг и только в финальной схватке уступил иранцу Мухаммадали Гераеи.

Читайте также:

"Ступакия, Аталия, Устюгор Гей": в Китае поиздевались над именами и фамилиями российских олимпийцев

Украинских и российских фигуристов собрались посадить рядом на Олимпиаде-2022

"Как можно не забивать?": Дагестанский тренер дал эмоциональный комментарий и стал звездой Сети (видео)