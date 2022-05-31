Украина завоевала "серебро" чемпионата Европы U-23 по фехтованию

Украинские фехтовальщики завоевали серебряную медаль на чемпионате Европы U-23 по фехтованию, продолжающемся в эстонском Таллине.

В финале сборная Украины уступила первый сеяный турнир — французам (33:45).

В командных соревнованиях по фехтованию на шпаге среди мужчин Украину представили Андрей Деркач, Никита Кошман, Виталий Свистиль и Андрей Опанасенко.

В последний раз в мужской шпаге украинский квартет сходил на пьедестал ЧЕ U-23 в Пловдиве-2016. Тогда серебряными призерами стали Владимир Станкевич, Ян Сыч, Роман Свичкарь и Юрий Тараненко.

Это вторая медаль Украины на турнире. Ранее Анастасия Самко завоевала бронзовую награду.

Напомним, что украина не была представлена ни одним боксером в финале чемпионата Европы, который длится Еревани (Армения).

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