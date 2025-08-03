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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Украина завоевала "серебро" на чемпионате мира-2025 по водным видам спорта

Алексей Середа поднялся на пьедестал в прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Алексей Середа

Алексей Середа / © Associated Press

Украинец Алексей Середа завоевал серебряную медаль на чемпионате мира-2025 по водным видам спорта, который состоялся в Сингапуре.

Наш 19-летний соотечественник занял второе место в прыжках в воду с 10-метровой вышки.

В финале Середа по итогам шести прыжков набрал 515,20 балла. "Золото" выиграл австралиец Кассель Руссо (534,80 балла), а бронзовым призером стал мексиканец Рандал Вальдез (511,95 балла).

Это первая и единственная медаль Украины на чемпионате мира-2025 по водным видам спорта.

Для Середы – это вторая личная медаль на чемпионатах мира, он также завоевал "бронзу" на ЧМ-2024.

Ранее сообщалось, что украинки впервые в истории вышли в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу.

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