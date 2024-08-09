Украина завоевала серебряную медаль Олимпиады-2024 в гребле на каноэ

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали для Украины одиннадцатую награду на Играх в Париже.

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали серебряную медаль в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

В финале Лузан и Рыбачок стали вторыми с результатом 1:54.30 минуты, опередив на последних метрах дистанции команду Канады (1:54,36). "Золото" досталось китаянкам, которые преодолелт дистанцию ​​за 1:52,81 минуты.

Отметим, что в своем полуфинальном заезде украинки финишировали третьими с результатом 1:55.62 минуты, благодаря чему пробились в финал.

Лузан и Рыбачок стали двукратными вице-чемпионками Олимпийских игр в гребле на каноэ-двойке. На Олимпиаде-2020 в Токио они также завоевали "серебро" в этой дисциплине.

Медаль Лузан и Рыбачок стала одиннадцатой для Украины на нынешней Олимпиаде. Теперь в копилке "сине-желтых" три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, выступающих в 23 видах спорта. Игры в Париже продлятся до 11 августа.

Читайте также:

Олимпийские игры-2024 – день 14: расписание и результаты выступлений украинцев за 9 августа

Победный гопак и символический жест Беленюк завершил карьеру после выигрыша "бронзы" Олимпиады-2024

Олимпиада-2024: кто из украинских спортсменов завоевал медали и сколько денег они заработали