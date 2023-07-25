Украина завоевала шестую лицензию в плавании на Олимпиаду-2024

Украинский пловец Денис Кесиль завоевал лицензию на Олимпиаду-2024, которая состоится в Париже.

На проходящем в японской Фукуоке чемпионате мира по водным видам спорта 22-летний Кесиль с 11-м временем (1.55,75 минуты) квалифицировался в полуфинал на дистанции 200 м баттерфляем.

Показав этот результат, наш соотечественник выполнил олимпийский норматив.

Таким образом, Кесиль имеет возможность выступить во второй раз на Олимпиаде. На дебютных для себя Играх в Токио в 2021 году он остановился в квалификации, заняв 21-е место.

Это уже шестая олимпийская лицензия для Украины в плавании. В общей сложности наши спортсмены завоевали уже 21 лицензию на Игры в Париже: легкая атлетика (6), плавание (6), стрельба (4), прыжки в воду (2), бокс (1), современное пятиборье (1) и футбол (1).

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси. Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял решение о судьбе атлетов государств-агрессоров.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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