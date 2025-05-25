Украина завоевала третье "золото" чемпионата Европы-2025 по прыжкам в воду

Алексей Середа / © Associated Press

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Сборная Украины завоевала третью золотую медаль на чемпионате Европы-2025 по прыжкам в воду, который проходит в турецкой Анталии.

Алексей Середа стал чемпионом Европы по прыжкам в воду из 10-метровой вышки.

В финале 19-летний украинец набрал 468,65 балла. "Серебро" выиграл немец Оли Рослер (439,45 балла), а бронзовым призером стал австриец Антон Кнолл (423,35 балла).

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Для Середы – это девятое "золото" в карьере на чемпионатах Европы по прыжкам в воду и третье личное.

В целом Украина уже имеет три золотых награды на Евро-2025 по прыжкам в воду.

Ранее Алексей Середа, Ксения Байло, Кирилл Болюх и София Лискун триумфовали в смешанных командных соревнованиях.

А Ксения Бочек и Диана Карнафель стали лучшими в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

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