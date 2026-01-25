Украина завоевала третью медаль на юниорском Евро-2026 по биатлону

Татьяна Тарасюк / Федерация биатлона Украины

Украинка Татьяна Тарасюк завоевала "серебро" в масс-старте-60 на юниорском чемпионате Европы по биатлону-2026, который проходит в финском городе Иматра.

20-летняя Тарасюк преодолела четыре огневых рубежа без единого промаха и финишировала второй с отставанием в 3,1 секунды от победительницы гонки – Эстере Вольфы из Латвии. "Бронза" досталась Грете Линдквист Селдаль из Швеции.

Еще одна украинка – Валерия Шейгас – попала в цветочную церемонию, заняв с тремя неточными выстрелами пятое место.

Юниорское Евро-2026 по биатлону. Масс-старт-60

1. Эстере Вольфа (Латвия, 0+1+0+0) 27:00.6

2. Татьяна Тарасюк (Украина, 0+0+0+0) +3.1

3. Грета Линдквист Селдаль (Швеция, 0+1+1+0) +1:12.4

...

5. Валерия Шейгас (Украина, 0+2+1+0) +1:17.3

11. Виктория Хвостенко (Украина, 1+0+1+1) +1:35.8

16. Ирина Шевченко (Украина, 0+0+1+1) +1:50.1

24. Ксения Приходько (Украина, 1+0+1+4) +2:33.4

35. Полина Пуцко (Украина, 1+2+1+2) +3:29.2

40. Алина Хмиль (Украина, 3+3+0+2) +3:48.8

Для Татьяны это вторая медаль юниорского Евро-2026. До этого она выиграла "золото" одиночной смешанной эстафеты в тандеме со своим братом Тарасом Тарасюком.

Всего в копилке сборной Украины уже три награды юниорского Евро-2026. Первую медаль на этом турнире украинская сборная завоевала в смешанной эстафете – "бронзу" выиграли Ксения Приходько, Виктория Хвостенко, Иван Стеблина и Александр Биланенко.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпиаду-2026.

Также мы рассказывали, что женская сборная Украины по биатлону назвала состав на Олимпиаду-2026.