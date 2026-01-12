Украина завоевала третью медаль в сезоне Кубка мира по лыжной акробатике

Ян Гаврюк / Ski Federation of Ukraine

Украинский фристайлист Ян Гаврюк завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который состоялся в американском Лейк-Плэсиде.

В суперфинале 21-летний украинец показал второй результат (94,12 балла) уступив лишь китайцу Синьди Вану (103,50 балла).

Для Гаврюка это первая медаль в карьере на уровне Кубка мира по лыжной акробатике.

Лыжная акробатика. Кубок мира. Лейк-Плэсид, мужчины

1. Синьди Ван (Китай) – 103,50 балла

2. Ян Гаврюк (Украина) – 94,12

3. Ци Гуанпу (Китай) – 94,12

...

9. Максим Кузнецов (Украина) – 80,57

11. Дмитрий Котовский (Украина) – 74,78

22. Захар Максимчук (Украина) – 82,62

35. Александр Окипнюк (Украина) – 66,06

В целом в этом сезоне Украина завоевала уже три медали на Кубке мира по лыжной акробатике.

Ранее Александр Окипнюк выиграл "золото" на этапе в Руке (Финляндия), а Дмитрий Котовский победил в Лак-Бопорте (Канада).

Добавим, что зимняя Олимпиада-2026, где Украина будет бороться за награды в том числе и в лыжной акробатике, состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

