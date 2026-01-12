- Дата публикации
Украина завоевала третью медаль в сезоне Кубка мира по лыжной акробатике
Ян Гаврюк впервые в карьере стал призером Кубка мира по лыжной акробатике.
Украинский фристайлист Ян Гаврюк завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который состоялся в американском Лейк-Плэсиде.
В суперфинале 21-летний украинец показал второй результат (94,12 балла) уступив лишь китайцу Синьди Вану (103,50 балла).
Для Гаврюка это первая медаль в карьере на уровне Кубка мира по лыжной акробатике.
Лыжная акробатика. Кубок мира. Лейк-Плэсид, мужчины
1. Синьди Ван (Китай) – 103,50 балла
2. Ян Гаврюк (Украина) – 94,12
3. Ци Гуанпу (Китай) – 94,12
...
9. Максим Кузнецов (Украина) – 80,57
11. Дмитрий Котовский (Украина) – 74,78
22. Захар Максимчук (Украина) – 82,62
35. Александр Окипнюк (Украина) – 66,06
В целом в этом сезоне Украина завоевала уже три медали на Кубке мира по лыжной акробатике.
Ранее Александр Окипнюк выиграл "золото" на этапе в Руке (Финляндия), а Дмитрий Котовский победил в Лак-Бопорте (Канада).
Добавим, что зимняя Олимпиада-2026, где Украина будет бороться за награды в том числе и в лыжной акробатике, состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
