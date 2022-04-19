Украина завоевала три медали в третий соревновательный день на "Играх непокоренных", из них — одно "золото"

Украина завоевала три медали в третий соревновательный день на "Играх непокоренных", из них — одно "золото"

В нидерландской Гааге завершился третий день соревнований на "Играх непокоренных".

Сборная Украины сегодня смогла завоевать три медали: золотую и две бронзовых.

На высшую ступень пьедестала уважения поднялся Андрей Бадарак. Он завоевал "золото" в плавании на 50 м на спине.

Бадарак завоевал также бронзовую медаль в заплыве 50 м брассом.

Еще одну "бронзу" в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем украинской команде принес Иван Лепеха.

Таким образом, после трех соревновательных дней в копилке нашей команды уже двенадцать медалей — четыре золотых, пять бронзовых и три серебряных.

Invictus Games – международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или инвалидов на службе. Украинская команда в третий раз участвует в "Играх непокоренных".

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