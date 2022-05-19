Украина завоевала три награды в фехтовании Гимназиады-2022

Украина завоевала три награды в фехтовании Гимназиады-2022

В четверг, 19 мая, фехтовальщики разыграли личные награды XIX Всемирной летней Гимназиады, продолжающейся во Франции.

Честь украинской сборной защищали трое фехтовальщиков и все получили награды.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтования Украины.

Рапиристка Кристина Петрова, уступив в решающем матче румынке Андреа Динке (14:15), стала серебряным призером.

Шпажисты Максим Перчук и Александра Романова завоевали бронзовые награды.

Спортсмены успешно преодолели предварительный групповой раунд, состоявшийся 17 мая, и по его итогам начали борьбу в туре прямого выбывания: Перчук и Петрова – под вторым номером посева, Романова – под четвертым.

Напомним, что олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поделилась видео о том, как полномасштабное российское вторжение изменило жизнь украинских спортсменов.

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