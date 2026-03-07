Украина завоевала тройной подиум на Паралимпийских играх-2026

Тройной подиум сборной Украины на Паралимпийских играх-2026 / Суспільне Спорт

Украина завоевала еще три медали на зимних Паралимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

"Сине-желтые" выбороли тройной подиум в парабиатлонном спринте в классе спортсменов с нарушением зрения.

Медали завоевали Александр Казик ("золото"), Ярослав Решетинский ("серебро") и Анатолий Ковалевский ("бронза").

Паралимпиада-2026. Парабиатлон, мужской спринт, спортсмены с нарушениями зрения)

1. Александр Казик (Украина, 0+0) 17:37.7

2. Ярослав Решетинский (Украина, 0+0) +1:02.4

3. Анатолий Ковалевский (Украина, 0+0) +1:06.1

...

5. Дмитрий Суярко (Украина, 0+1) +1:16.0

7. Максим Мурашковский (Украина, 1+1) +2:40.2

Таким образом, Украина закончила первый соревновательный день Паралимпиады-2026 с шестью наградами в своей копилке: три золотые, одна серебряная и две бронзовые. По состоянию на сейчас наша сборная лидирует в медальном зачете.

Ранее "золото" в спринте в классе сидя завоевало парабиатлонист Тарас Радь. Также двойной подиум завоевали украинские парабиатлонистки в спринте в классе стоя: Александра Кононова выиграла "золото", а Людмила Ляшенко выборола "бронзу".

Напомним, Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Отметим, что 6 марта состоялась церемония открытия Паралимпиады-2026, которую Украина полностью бойкотировала из-за участия российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

К бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026, как минимум на уровне правительственных лиц, присоединились Польша, Чехия, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Хорватия, Литва, Германия, Австрия, Румыния, Великобритания, Франция и Австралия.

Ранее сообщалось, что МПК запретил украинским паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпиаде-2026.

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.