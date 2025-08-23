Украина завоевала второе "золото" на ЧМ-2025 по гребле на байдарках и каноэ

Людмила Лузан / © Associated Press

Сборная Украины завоевала вторую золотую медаль на чемпионате мира-2025 по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в итальянском Милане.

Людмила Лузан стала лучшей в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров.

28-летняя уроженка Ивано-Франковска победила в финале с результатом 2:01,27 минуты.

Для Лузан это шестое "золото" в карьере на чемпионатах мира и второе – на текущем планетарном первенстве.

Накануне Людмила вместе с Ириной Федоров выиграла для Украины первую медаль на ЧМ-2025 – в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

Отметим, что Лузан является трехкратной олимпийской медалисткой. В Токио-2020 она завоевала "серебро" в каноэ-двойке на дистанции 500 метров и "бронзу" в соревнованиях каноэ-одиночек на 200-метровке. В Париже-2024 украинка завоевала "серебро" в каноэ-двойке на 500-метровке.

