Украина завоевала второе "золото" на Кубке Европы по легкоатлетическим метаниям

В копилке "сине-желтых" уже три награды на этих соревнованиях.
Украинский легкоатлет Артур Фельфнер стал победителем в соревнованиях метателей копья на Кубке Европы в португальской Лейрии.
19-летний украинец выиграл золотую медаль в соревнованиях по метанию копья среди молодежи. Уже в первой попытке он установил результат 80,09 метра, который в итоге стал победным.
Вторую строчку занял француз Ленни Бриссо (72,55 метра), а замкнул тройку призеров венгр Джордж Герцег (72,46 метра).
Медаль Фельфнера – третья для Украины на этом Кубке Европы. Ранее Михаил Кохан завоевал "золото" в метании молота в категории U-23, а Михаил Брудин выборол "серебро" в метании диска среди молодежи.
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