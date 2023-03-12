Украина завоевала второе "золото" на Кубке Европы по легкоатлетическим метаниям

В копилке "сине-желтых" уже три награды на этих соревнованиях.

Украинский легкоатлет Артур Фельфнер стал победителем в соревнованиях метателей копья на Кубке Европы в португальской Лейрии.

19-летний украинец выиграл золотую медаль в соревнованиях по метанию копья среди молодежи. Уже в первой попытке он установил результат 80,09 метра, который в итоге стал победным.

Вторую строчку занял француз Ленни Бриссо (72,55 метра), а замкнул тройку призеров венгр Джордж Герцег (72,46 метра).

Медаль Фельфнера – третья для Украины на этом Кубке Европы. Ранее Михаил Кохан завоевал "золото" в метании молота в категории U-23, а Михаил Брудин выборол "серебро" в метании диска среди молодежи.

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