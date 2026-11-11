Украина завоевала второе "золото" юношеской Олимпиады-2026 в Африке

Милания Кохан / © НОК Украины

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Украинская метательница молота Милания Кохан завоевала золотую медаль юношеских Олимпийских игр-2026, которые проходят в Дакаре (Сенегал).

17-летняя украинская легкоатлетка выиграла соревнования с результатом 71,27 метра — это ее новый личный рекорд.

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Серебряной призеркой стала китаянка Ян Синьюэ (65,96 метра). "Бронзу" взяла мексиканка Алисон Айлин Салинас Эспино (61,52 метра).

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Благодаря победе Милания повторила достижение своего брата, бронзового призера Олимпийских игр-2024 в метании молота Михаила Кохана, который выигрывал "золото" юношеской Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Для сборной Украины это шестая медаль на юношеской Олимпиаде в Дакаре и второе "золото" после триумфа дзюдоиста Хазара Гейдарова. Также в активе нашей команды "серебро" в фехтовании — Алина Дмитрук, "серебро" и "бронза" в спортивной ходьбе — Виталий Тарасюк и Дарья Козка, и "бронза" в пляжной борьбе — Никита Кузьменко.

Сборную Украины на IV летних юношеских Олимпийских играх в Африке представляют 38 спортсменов — 11 юношей и 27 девушек, которые соревнуются в 14 дисциплинах, в том числе в футзале, дзюдо, легкой атлетике, фехтовании, плавании, пляжной борьбе и других.

Ранее сообщалось, что титулованный украинский призер Олимпиады объявил о завершении карьеры.

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