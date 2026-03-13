ТСН в социальных сетях

Украина завоевала второй за день двойной подиум на Паралимпиаде-2026

Александр Казик и Анатолий Ковалевский выиграли "серебро" и "бронзу" парабиатлонного спринта-персьюта в классе с нарушением зрения.

Александр Казик вместе с гайдом Сергеем Кучерявым (по центру) / Национальный паралимпийский комитет Украины

Украина завоевала еще две медали на зимних Паралимпийских играх-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В парабиатлонном спринте-персьюте в классе с нарушением зрения Александр Казик выиграл "серебро", а Анатолий Ковалевский завоевал "бронзу".

Для сборной Украины это второй за день двойной подиум на Паралимпиаде-2026. Ранее парабиатлонистки Ирина Буй и Александра Кононова завоевали "серебро" и "бронзу" женского спринта-персьюта в классе стоя.

Таким образом, в копилке сборной Украины уже 16 медалей на Паралимпийских играх-2026. "Сине-желтые" имеют в своем активе три золотые, шесть серебряных и семь бронзовых наград.

Украина на Паралимпиаде-2026 выступает рекордным составом. Нашу страну представляют 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.

