Украина завоевала вторую "бронзу" на чемпионате мира-2022 по греко-римской борьбе

Сборная Украины по греко-римской борьбе завоевала вторую награду на мировом первенстве в сербском Белграде.
Украинский борец греко-римского стиля Ярослав Фильчаков завоевал "бронзу" на ЧМ-2022 в весовой категории до 82 кг.
В схватке за третье место украинец одолел Гелу Болквадзе из Грузии — 3:1. Отметим, что единственное поражение на турнире Фильчаков потерпел против турецкого борца Бурхана Акбудака, который и стал чемпионом мира.
Это вторая медаль для Украины на турнире. Ранее также бронзовую награду завоевал Андрей Кулик в категории до 72 килограмм.
Чемпионат мира в Белграде проходит с 10 по 18 сентября.
Напомним, что лидер сборной Украины по греко-римской борьбе Жан Беленюк отказался от участия в мировом первенстве.
Читайте также:
Украина с четырьмя наградами финишировала в топ-5 медального зачета на Кубке Европы по дзюдо
Украинец стал лучшим на чемпионате мира по паркуру
Мужская сборная Украины по волейболу и ее капитан установили ряд рекордов по итогам ЧМ-2022