Украина завоевала вторую "бронзу" на чемпионате мира-2022 по греко-римской борьбе

Сборная Украины по греко-римской борьбе завоевала вторую награду на мировом первенстве в сербском Белграде.

Украинский борец греко-римского стиля Ярослав Фильчаков завоевал "бронзу" на ЧМ-2022 в весовой категории до 82 кг.

В схватке за третье место украинец одолел Гелу Болквадзе из Грузии — 3:1. Отметим, что единственное поражение на турнире Фильчаков потерпел против турецкого борца Бурхана Акбудака, который и стал чемпионом мира.

Это вторая медаль для Украины на турнире. Ранее также бронзовую награду завоевал Андрей Кулик в категории до 72 килограмм.

Чемпионат мира в Белграде проходит с 10 по 18 сентября.

Напомним, что лидер сборной Украины по греко-римской борьбе Жан Беленюк отказался от участия в мировом первенстве.

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