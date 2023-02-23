Украина завоевала вторую медаль на чемпионате мира-2023 по лыжной акробатике

Сборная Украины по лыжной акробатике завоевала вторую медаль на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу, который проходит в грузинском Бакуриане.

"Бронзу" в женском турнире выиграла Анастасия Новосад.

В финале украинка выполнила прыжок на 82,84 балла, что позволило ей занять третье место.

Нашу соотечественницу обошли только китаянка Фанью Кон (85,30 балла), которая стала чемпионкой мира, и серебряная призерка соревнований Даниэль Скотт из Австралии (83,84 балла).

Еще одна украинка Ольга Полюк стала девятой с результатом 66,15 балла.

Для Украины медаль Новосад – это вторая награда на чемпионате мира-2023. Ранее наша сборная в составе Анастасии Новосад, Александра Окипнюка и Дмитрия Котовского завоевала "бронзу" в командном фристайле.

"Бронза" Новосад – четвертая награда украинской сборной на чемпионатах мира по лыжной акробатике. И первая за 12 лет именно в женском турнире: в 2011 году первой медалисткой в истории Украины стала Ольга Волкова, которая выборола "бронзу". А в 2019 году "серебро" в мужских соревнованиях выиграл Александр Абраменко.

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