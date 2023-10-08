Украина завоевала вторую медаль на ЧМ-2023 по спортивной гимнастике

Назар Чепурный стал бронзовым призером планетарного первенства в опорном прыжке.

Сборная Украины выиграла вторую медаль чемпионата мира-2023 по спортивной гимнастике, который проходит в бельгийском Антверпене. Бронзовую награду в опорном прыжке завоевал Назар Чепурный.

В финале соревнований Чепурный набрал 14,766 балла, заняв третье место. Чемпионом мира стал британец Джейк Джерман (15,050 балла), а "серебро" завоевал американец Хой Янг (14,849 балла).

Еще один украинец, бронзовый призер Олимпиады-2012 в опорном прыжке Игорь Радивилов стал четвертым в этой дисциплине – 14,750 балла.

Для 21-летнего Чепурного это дебютная награда на уровне чемпионатов мира в карьере.

Медаль Назара – вторая для украинской сборной на ЧМ-2023 по спортивной гимнастике. Ранее Илья Ковтун завоевал "серебро" в личном многоборье.

Ранее сообщалось, что Чепурный стал чемпионом Всемирной Универсиады в Китае.

Читайте также:

Мужская сборная Украины по волейболу одержала третью победу в квалификации на Олимпиаду-2024 (видео)

Дефлимпийская сборная Украины впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу (видео)

Сборная Украины по футзалу разбила Сербию в элитном раунде отбора на ЧМ-2024 (видео)