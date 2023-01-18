Украина завоевала вторую медаль на Всемирной зимней Универсиаде-2023

"Сине-желтые" выиграли "бронзу" в лыжном двоеборье.
Сборная Украины завоевала вторую награду на Всемирной зимней Универсиаде, которая проходит в американском Лейк-Плэсиде.
Дмитрий Мазурчук и Виталий Гребенюк стали бронзовыми призерами в командных соревнованиях по лыжному двоеборью.
После прыжков с трамплина Мазурчук и Гребенюк занимали третью промежуточную позицию благодаря результатам 86,5 метра и 86 метров.
По итогам лыжной гонки украинцам удалось сохранить третье место. Мазурчук и Гребенюк проиграли на финише 42,1 секунды соперникам из США и 34,7 секунды – команде Японии.
Напомним, первую медаль Всемирной зимней Универсиады-2023 нашей страны принесли биатлонисты Юлия Городная и Степан Кинаш, которые стали бронзовыми призерами в одиночной смешанной эстафете.
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