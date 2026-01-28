Украина завоевала "золото" чемпионата Европы по биатлону-2026

Анастасия Меркушина / © biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина завоевала "золото" в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону-2026, который проходит в норвежском Шушене.

На огневых рубежах Анастасия закрыла все 20 мишеней и на финише опередила серебряную призерку – итальянку Самуэлу Комолу – на три секунды. "Бронзу" взяла француженка Вольдия Галмас-Полен.

Для Меркушиной это второе в карьере "золото" чемпионата Европы по биатлону. Впервые она поднялась на высшую ступеньку пьедестала на Евро-2023 в спринте. В целом Анастасия завоевала уже седьмую медаль в карьере на континентальном первенстве.

Всего в индивидуальной гонке на Евро-2026 по биатлону приняли участие четыре украинки: кроме Меркушиной, на старт вышли Валерия Дмитренко, Надежда Белкина и Лилия Стеблина.

Дмитренко с одной штрафной минутой заняла 19-е место, Белкина с двумя промахами стала 31-й. а Стеблина промахнулась семь раз и завершила гонку 79-й.

Чемпионат Европы по биатлону: результаты женской индивидуальной гонки

1. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+0) 45:33.9

2. Самуэла Комола (Италия, 0+0+0+1) +3.0

3. Вольдия Галмас-Полен (Франция, 0+1+1+0) +4.8

...

19. Валерия Дмитренко (Украина, 1+0+0+0) +2:26.5

31. Надежда Белкина (Украина, 1+0+1+0) +4:05.0

79. Лилия Стеблина(Украина, 2+3+1+1) +8:25.0

Добавим, что сегодня чемпионат Европы по биатлону-2026 стартовал мужской индивидуальной гонкой, где лучшим среди украинцев стал Богдан Цымбал, который занял 35-е место.

Соревновательная программа континентального первенства продолжится в пятницу, 30 января, мужской и женской спринтерскими гонками.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что сборная Украины объявила состав зимнюю Олимпиаду-2026. В заявку "сине-желтых" вошли 46 атлетов в 11 видах спорта.