- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 439
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина завоевала "золото" чемпионата Европы по биатлону-2026
Анастасия Меркушина выиграла индивидуальную гонку на континентальном первенстве.
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина завоевала "золото" в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону-2026, который проходит в норвежском Шушене.
На огневых рубежах Анастасия закрыла все 20 мишеней и на финише опередила серебряную призерку – итальянку Самуэлу Комолу – на три секунды. "Бронзу" взяла француженка Вольдия Галмас-Полен.
Для Меркушиной это второе в карьере "золото" чемпионата Европы по биатлону. Впервые она поднялась на высшую ступеньку пьедестала на Евро-2023 в спринте. В целом Анастасия завоевала уже седьмую медаль в карьере на континентальном первенстве.
Всего в индивидуальной гонке на Евро-2026 по биатлону приняли участие четыре украинки: кроме Меркушиной, на старт вышли Валерия Дмитренко, Надежда Белкина и Лилия Стеблина.
Дмитренко с одной штрафной минутой заняла 19-е место, Белкина с двумя промахами стала 31-й. а Стеблина промахнулась семь раз и завершила гонку 79-й.
Чемпионат Европы по биатлону: результаты женской индивидуальной гонки
1. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+0) 45:33.9
2. Самуэла Комола (Италия, 0+0+0+1) +3.0
3. Вольдия Галмас-Полен (Франция, 0+1+1+0) +4.8
...
19. Валерия Дмитренко (Украина, 1+0+0+0) +2:26.5
31. Надежда Белкина (Украина, 1+0+1+0) +4:05.0
79. Лилия Стеблина(Украина, 2+3+1+1) +8:25.0
Добавим, что сегодня чемпионат Европы по биатлону-2026 стартовал мужской индивидуальной гонкой, где лучшим среди украинцев стал Богдан Цымбал, который занял 35-е место.
Соревновательная программа континентального первенства продолжится в пятницу, 30 января, мужской и женской спринтерскими гонками.
Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что сборная Украины объявила состав зимнюю Олимпиаду-2026. В заявку "сине-желтых" вошли 46 атлетов в 11 видах спорта.