Украина завоевала "золото" ЧМ-2025 по художественной гимнастике в групповых упражнениях

Сборная Украины по художественной гимнастике / © Associated Press

Сборная Украины завоевала "золото" чемпионата мира-2025 по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

В бразильском Рио-де-Жанейро украинки триумфовали в упражнениях с тремя мячами и двумя обручами.

Чемпионками мира стали Елизавета Азза, Диана Баева, Кира Ширыкина, Александра Ющак и Валерия Перемета.

В квалификации "сине-желтые" показали четвертый результат (27,650 балла), но в финале поднялись на вершину, набрав 28,650 балла.

Наша команда всего на 0,1 балла обошла хозяек, сборную Бразилии. Третье место занял Китай (28,350 балла).

Это второе "золото" в истории Украины на чемпионатах мира в групповых упражнениях. Впервые подобный успех был в 2002 году, когда украинки победили в упражнениях с пятью лентами.

Также это первое "золото" за 12 лет для Украины на чемпионате мира по художественной гимнастике. Предыдущую золотую медаль в художественной гимнастике на ЧМ украинской сборной принесла Анна Ризадинова в упражнении с обручем в 2013 году.

В целом на ЧМ-2025 по художественной гимнастике сборная Украины имеет три награды. Ранее Таисия Онофрийчук выборола "бронзу" в упражнениях с лентой. Также украинки завоевали "бронзу" командного первенства.