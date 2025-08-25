- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 234
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина завоевала "золото" ЧМ-2025 по художественной гимнастике в групповых упражнениях
"Сине-желтые" впервые с 2002 года выиграли чемпионат мира в групповых упражнениях.
Сборная Украины завоевала "золото" чемпионата мира-2025 по художественной гимнастике в групповых упражнениях.
В бразильском Рио-де-Жанейро украинки триумфовали в упражнениях с тремя мячами и двумя обручами.
Чемпионками мира стали Елизавета Азза, Диана Баева, Кира Ширыкина, Александра Ющак и Валерия Перемета.
В квалификации "сине-желтые" показали четвертый результат (27,650 балла), но в финале поднялись на вершину, набрав 28,650 балла.
Наша команда всего на 0,1 балла обошла хозяек, сборную Бразилии. Третье место занял Китай (28,350 балла).
Это второе "золото" в истории Украины на чемпионатах мира в групповых упражнениях. Впервые подобный успех был в 2002 году, когда украинки победили в упражнениях с пятью лентами.
Также это первое "золото" за 12 лет для Украины на чемпионате мира по художественной гимнастике. Предыдущую золотую медаль в художественной гимнастике на ЧМ украинской сборной принесла Анна Ризадинова в упражнении с обручем в 2013 году.
В целом на ЧМ-2025 по художественной гимнастике сборная Украины имеет три награды. Ранее Таисия Онофрийчук выборола "бронзу" в упражнениях с лентой. Также украинки завоевали "бронзу" командного первенства.