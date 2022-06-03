Украина завоевала "золото" и "серебро" чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Украина завоевала "золото" и "серебро" чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Сборная Украины выиграла еще две медали чемпионата Европы-2022 по тяжелой атлетике, который проходит в Тиране (Албания).

Чемпионкой Европы по тяжелой атлетике стала Ирина Деха. Она завоевала большое "золото" в весовой категории до 81 кг.

Деха набрала лучшую сумму в двоеборье - 253 кг (116 кг - в рывке и 137 кг - в толчке). В итоге Деха закончила соревнование с тремя золотыми медалями - сумма, рывок и толчок.

Большое "серебро" континентального первенства завоевала еще одна украинка Алина Марущак с результатом 235 кг (108 кг - в рывке и 127 кг - в толчке). В ее активе два "серебра" (сумма, рывок) и одна "бронза" (толчок).

Бронзовую награду получила Диляра Нарин из Турции - 232 кг (99 кг - в рывке и 133 кг - в толчке).

В целом Украина на ЧЕ-2022 уже имеет 14 медалей, семь из которых золотые.

Все медали Украины на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

"Золото" :

Ангелина Ломачинская (рывок, до 49 кг),

Камила Конотоп (толчок, до 55 кг),

Мария Гангур (рывок, сумма, до 64 кг),

Ирина Деха (рывок, сумма, толчок, до 81 кг)

"Серебро":

Ангелина Ломачинская (сумма, до 49 кг),

Камила Конотоп (сумма, до 55 кг),

Алина Марущак (рывок, сумма, до 81 кг)

"Бронза":

Ангелина Ломачинская (толчок, до 49 кг),

Мария Гангур (толчок, до 64 кг),

Алина Марущак (толчок, до 81 кг)

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