Украина завоевала "золото" и "серебро" чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Сборная Украины выиграла еще две медали чемпионата Европы-2022 по тяжелой атлетике, который проходит в Тиране (Албания).
Чемпионкой Европы по тяжелой атлетике стала Ирина Деха. Она завоевала большое "золото" в весовой категории до 81 кг.
Деха набрала лучшую сумму в двоеборье - 253 кг (116 кг - в рывке и 137 кг - в толчке). В итоге Деха закончила соревнование с тремя золотыми медалями - сумма, рывок и толчок.
Большое "серебро" континентального первенства завоевала еще одна украинка Алина Марущак с результатом 235 кг (108 кг - в рывке и 127 кг - в толчке). В ее активе два "серебра" (сумма, рывок) и одна "бронза" (толчок).
Бронзовую награду получила Диляра Нарин из Турции - 232 кг (99 кг - в рывке и 133 кг - в толчке).
В целом Украина на ЧЕ-2022 уже имеет 14 медалей, семь из которых золотые.
Все медали Украины на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
"Золото" :
- Ангелина Ломачинская (рывок, до 49 кг),
- Камила Конотоп (толчок, до 55 кг),
- Мария Гангур (рывок, сумма, до 64 кг),
- Ирина Деха (рывок, сумма, толчок, до 81 кг)
"Серебро":
- Ангелина Ломачинская (сумма, до 49 кг),
- Камила Конотоп (сумма, до 55 кг),
- Алина Марущак (рывок, сумма, до 81 кг)
"Бронза":
- Ангелина Ломачинская (толчок, до 49 кг),
- Мария Гангур (толчок, до 64 кг),
- Алина Марущак (толчок, до 81 кг)
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