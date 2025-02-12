Украина завоевала "золото" в биатлоне на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале

Сборная Украины по биатлону завоевала "золото" в одиночной смешанной эстафете на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале-2025, который проходит в Бакуриани (Грузия).

Победителями гонки с результатом 40:20.7 стали Виктория Хвостенко и Тарас Тарасюк.

Украинцы продемонстрировали лучшую стрельбу среди всех команд-участниц, использовав лишь три дополнительных патрона на 40 мишеней.

Серебряными призерами с отставанием +16.8 стали представители Чехии, а "бронзу" забрала сборная Швейцарии (+55.5).

Для Украины это третья медаль и первое "золото" на ЕЮОФ-2025. Ранее Мария Хохелько выборола две "бронзы" – в шорт-треке на 1500 м и 500 м.

Также это третья победа в биатлоне в истории Украины на ЕЮОФ и первая с 2023 года, когда Александра Меркушина завоевала "золото" в женском спринте.

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль-2025 проходит в Грузии с 9 по 16 февраля.

Читайте также:

Чемпионат мира по биатлону-2025: расписание всех гонок и где смотреть

Сборная Украины назвала состав на первую гонку чемпионата мира-2025 по биатлону

Украина завоевала первую медаль в сезоне Кубка мира по лыжной акробатике