Украина завоевала "золото" юниорского чемпионата мира-2024 по биатлону

Украинка Александра Меркушина завоевала "золото" на юниорском чемпионате мира 2024 года по биатлону, который проходит в эстонском Отепяя.

19-летняя украинская биатлонистка победила в масс-тарте. Допустив два промаха на стрельбище, Александра на финише на 1,9 секунды опередила серебряную призерку – француженку Лолу Бужо. "Бронзу" выиграла итальянка Карлотта Гаутеро.

Для сборной Украины это первая медаль на текущем юниорском планетарном первенстве.

В целом для Александры это третья медаль в карьере на юниорских чемпионатах мира. В прошлом году она выиграла бронзовые награды в индивидуальной гонке и смешанной эстафете.

Юниорский чемпионат мира по биатлону. Масс-старт (девушки)

1. Александра Меркушина (Украина, 1+1+0+0) 28:17.2 минуты

2. Лола Бужо (Франция, 1+0+0+0)+1.9

3. Карлотта Гаутеро (Италия, 1+1+0+0) +11.1

...

13. Ксения Приходько (Украина, 0+0+0+0) +1:23.9

41. Валерия Хвостенко (Украина, 0+0+1+3) +3:10.7

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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