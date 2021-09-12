Украина заявила о намерении принять зимние Олимпийские игры: реакция МОК

МОК приветствует эту инициативу, "учитывая замечательные спортивные традиции Украины".
Украина планирует стать хозяином зимних Олимпийских игр и вскоре направит делегацию в штаб-квартиру МОК в Лозанне для обсуждения соответствующего вопроса.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, говорится на сайте ОП.
Отмечается, что Бах приветствовал эту инициативу, "учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны".
Кроме того, президент МОК оценил долгосрочную спортивную стратегию нашего государства по привлечению населения и получению пользы от ценностей спорта.
В 2019 году Зеленский настаивал на необходимости стратегического плана, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр.
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