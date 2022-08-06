Украинца не допустили к старту на Евро-2022 по плаванию на открытой воде: известная причина

Двухкратный призер Олимпийских игр-2020 по плаванию в бассейне Михаил Романчук не сможет принять участие в соревнованиях на открытой воде чемпионата Европы-2022.

Его не включили в заявку. Пловец объяснил, почему так произошло.

"Между двумя чемпионатами Европы ты должен выступить хотя бы на одном Кубке Европы на открытой воде. В связи с тем, что я начал выступать на открытой воде в конце мая 2022 года, с этого момента был только один старт: в Сербии, как раз в те даты, когда я был на тренировочном сборе в Испании, я не смог туда отправиться., европейская федерация не дала мне разрешение выступить на Евро-2022 на открытой воде", — объяснил Романчук в комментарии Общественное Спорт.

Континентальный турнир пройдет с 11 по 21 августа в Риме.

Михаил Романчук является действующим чемпионом Европы на 800 и 1500 м, обе золотые награды он получил на Евро-2020.

На чемпионате мира-2022 Романчук выиграл две медали: бронзу в заплыве на 800 метров и бронзу в плавании на открытой воде на 5 км.

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