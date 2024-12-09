Украинца номинировали на звание лучшего биатлониста первого этапа Кубка мира-2024/25

Виталий Мандзын отлично проявил себя на старте нового сезона Кубка мира по биатлону.

Украинца Виталия Мандзына номинировали на звание лучшего биатлониста по итогам первого этапа Кубка мира-2024/25, который состоялся в финском Контиолахти.

Об этом сообщает Международный союз биатлонистов (IBU).

Кроме Мандзына, в четверку претендентов вошли американец Кэмпбелл Райт, немка Юлия Таннхаймер и финка Суви Минкинен.

Голосование за лучшего биатлониста этапа продлится до 21:00 понедельника, 9 декабря.

На этапе в Контиолахти 21-летний Мандзын финишировал на четвертом месте в короткой индивидуальной гонке, обновив личный рекорд карьеры.

Он стал первым украинцем за всю историю, который надел синюю майку лидера молодежного зачета Кубка мира. Кроме того, Виталий трижды финишировал в топ-30 личных гонок Кубка мира.

Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится 13-15 декабря в австрийском Хохфильцене.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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