"Украинцы – это несгибаемые люди": Богачук посвятил родине свою победу в чемпионском бою

После завоевания временного пояса Сергей нацелен биться за полноценный титул чемпиона мира.

Новоиспеченный временный чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Сергей Богачук прокомментировал свою победу над американцем Брайаном Мендосой.

В ночь на 31 марта в Лас-Вегасе (США) 28-летний украинец одолел соперника единогласным судейским решением.

Этот триумф Богачук посвятил Украине и своим соотечественникам, которые продолжают защищать родину от российских оккупантов.

"Во-первых, я хочу сказать, что эта победа – для Украины, украинского народа. У нас тяжелые времена. И этим выступлением хочу мотивировать наших людей на победу.

Я хочу сказать для украинских фанатов – держитесь, мы обязательно победим. Поддерживайте меня, а я постараюсь побеждать и мотивировать вас. Вместе мы победим. Украинцы – это несгибаемые люди", – сказал Сергей.

Также Богачук поделился эмоциями от победы над Мендосой и заявил, что следующий поединок хочет провести уже за полноценный, а не временный чемпионский титул.

"Хотя позади 12 раундов, я чувствую себя прекрасно. Пожалуй, я могу провести еще 12 раундов. Это было легко, отличные ощущения. Я был готов к этому бою. Это был очень важный поединок в моей карьере. Пожалуй, лучший бой в моей. профикарьере, теперь я доволен, я – чемпион мира.

Мендоса – отличный боксер, имеет большой опыт, и он в хорошей форме. В предыдущем бою Мендоса нокаутировал Фундору, отличного боксера. Для меня это был серьезный соперник.

Дальше – может быть, Себастьян Фундора, может быть Тим Цзю. Кто-нибудь из них победит. Я хочу стать лучшим, хочу стать чемпионом мира, хочу собрать все титулы. Давайте, ребята, я готов биться с лучшими соперниками. Хочу стать абсолютным чемпионом мира", – резюмировал украинец.

Отметим, что Богачук должен был боксировать с Фундорой за полноценный вакантный пояс WBC в первом среднем весе. Однако украинца лишили чемпионского боя – Фундора заменил травмированного Кита Турмана в поединке против Тимофея Цзю и одержал победу, завладев титулами WBO и WBC в первом среднем весе.

В послужном списке Богачука 24 победы (23 – нокаутом) и единственное поражение на профиринге, которое он потерпел в 2021 году от американца Брендона Адамса.

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