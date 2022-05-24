"Украинцы могут играть с россиянами в парах": Джокович встал на защиту представителей стран-агрессоров

"Украинцы могут играть с россиянами в парах": Джокович встал на защиту представителей стран-агрессоров

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал решение Wimbledon-2022 отстранить от турнира российских и белорусских теннисистов.

Джокович осудил решение организаторов турнира Большого шлема. По его мнению, ATP, WTA и ITF приняли справедливое решение, лишив Wimbledon-2022 рейтинговых очков.

Более того, сербский теннисист настолько оторван от реальности, что предложил украинцам, россиянам и белорусам вместе выступить на турнире в парном разряде.

"Я общался с президентом ATP и некоторыми членами совета в течение последних нескольких дней. Я рад, что игроки собрались и показали, что со стороны организаторов Уимблдона происходит ошибка.

Несколько дней назад я узнал, что есть рекомендательный документ английского правительства, где есть несколько вариантов. Но All England Club не обсуждали ничего ни с кем - ни с ATP, ни с игроками, или, если на то пошло, с россиянами или белорусами.

Представители Беларуси, России и Украины могли сыграть в выставочных матчах или в миксте, а призовые были бы направлены жертвам в Украине. Были варианты, но рассматривать их никто не стал.

Я думаю, что будут определенные игроки, которые будут относиться ко всему негативно, и будут жаловаться больше других. Это сложная ситуация, потому что сложно сказать, что правильно, а что нет. Это одно из таких решений и ситуаций, когда всегда будет кто-то, кто будет страдать больше. Это проигрышная ситуация для всех", - сказал Джокович в интервью Eurosport.

Ранее экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский возмутился решением лишить Wimbledon рейтинговых очков. С критикой в адрес теннисного сообщества также выступил украинский теннисист Александр Долгополов.

В свою очередь, организаторы Wimbledon-2022 уже отреагировали на вопиющий вердикт ATP, WTA и ITF и заявили, что приняли "единственное правильное решение" в отношении российских и белорусских теннисистов.

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