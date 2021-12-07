Украинцы Мораес и Марлос покинут "Шахтер" до конца 2021 года — СМИ

Украинцы Мораес и Марлос покинут "Шахтер" до конца 2021 года — СМИ

В донецком клубе произойдет несколько кадровых смен.

Донецкий "Шахтер" в зимнее трансферное окно простится с двумя опытными игроками команды – полузащитником Марлосом и форвардом Жуниором Мораесом.

Как сообщает Footboom, "горняки" предложили Марлосу продлить контракт на улучшенных условиях, но хавбек отклонил это предложение, аргументируя свое решение желанием вернуться в Бразилию.

В то же время с Мораесом возникла другая ситуация. Руководство "Шахтера" решило не продлевать соглашение из-за высокой зарплаты футболиста, а также тот факт, что команда весной не будет играть в еврокубках, пишет Meta-ratings.com.ua.

Жуниор Мораес пропустил последние полгода из-за травмы. На минувшей неделе форвард вернулся в общую группу команды.

Марлос в этом сезоне сыграл в 14 матчах донецкого клуба, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

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