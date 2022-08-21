"Украинцы не сдаются, они будут идти до конца": Шевченко, братья Кличко и другие звезды спорта - о триумфе Усика над Джошуа

ТСН Проспорт собрал реакцию спортивного мира на победу украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа в бою-реванше.

В субботу, 20 августа, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в реванше и защитил титулы.

УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)

Грандиозный триумф украинского боксера прокомментировали известные спортсмены со всего мира - как действующие, так и завершившие уже свою карьеру.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко

"Какой потрясающий бой, я очень горжусь обоими бойцами. Усик продемонстрировал устойчивость, сердце и тактику настоящего чемпиона. Слава Украине", - написал Кличко-младший на своей странице в Twitter.

Мэр Киева, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко

"Друзья! Слава Украине! Слава ее героям! Людям, прославляющим Украину. Мы продолжаем доказывать, что можем побеждать - и в спорте, и на поле боя. И побеждаем! Спасибо Александру Усику за победу в таком сложном поединке! Спасибо Энтони Джошуа за достоинство настоящего спортсмена. Украина - сильное государство. Мы победим и российских варваров! Слава свободной и достойной Украине", - написал Кличко-старший в Telegram.

Легендарный футболист, бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко

"Украинцы не сдаются. Они будут идти до конца, и мы победим" - очень важные слова Усика, символизирующие силу украинцев, мы несокрушимы. Поздравляю с победой!" - написал Шевченко на своей странице в Instagram.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк

"Такая важная для нас победа! Спасибо, Саша! Поздравляю всю Украину!", - написал Беленюк на своей странице в Instagram.

Бывшая легкоатлетка, бронзовая призерка Олимпийских игр Ольга Саладуха

"Этой ночью победил не только Усик, победила Украина, продемонстрировав несгибаемый боевой дух. Александр посвятил свою победу родной стране, ВСУ и всем, кто сейчас защищает нашу свободу. Спасибо ему за это. Победили на боксерской арене, победим на фронтах освободительной войны", - написала спортсменка на своей странице в Facebook.

Александр Усик – победитель! Настоящий боец, не сдающийся и достигающий цели. Этой ночью победил не только Усик,... Опубликовано Саладухой Ольгой Валерьевной Воскресенье, 21 августа 2022 г.

Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни

"Респект Усику. Вернулся с войны, защитил свои пояса и свою страну", - написал Хейни в Twitter.

Известный тренер и аналитик бокса Тедди Атлас раскритиковал того одного судью, отдавшего победу британцу

"Раздельное решение? Пожалуйста, заберите судейскую лицензию, и никогда не давайте ему судейскую карточку снова", - написал Атлас в Twitter.

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко

"У меня один вопрос. Что это за счет - 115-113 для Джошуа? Я не понимаю этого судью. Это был очень хороший бой. Они оба показали свои большие сердца, сердца воинов. Великолепный бой. Для украинцев это очень многое значит. Это большая победа для нашей страны! Хочу увидеть Усика с поясом WBC. Нет разницы - будет это бой с Фьюри или нет", - написал Ломаченко в соцсети.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Леннокс Льюис

"Великолепный бой Усика. Поздравляю с победой. Однозначно заслужил. Джошуа тоже хорошо себя показал, не расстраивайся. Есть еще большие бои, которые мы хотим увидеть", - написал Льюис в Twitter.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью

"Эй Джей должен гордиться своим выступлением. Моментами он выглядел очень хорошо, но Усик - лучший боец P4P в мире. Его навыки на другом уровне. Поверьте, только размер победит этого великого человека", - написал Белью в Twitter.

Бывшая художественная гимнастка, бронзовая призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова

"Украинцы несокрушимы. Спасибо Усику за твою несокрушимость, за веру и надежду, которую ты нам подарил. Пример для всех. Вот такие они симферопольские пацаны - непобедимые", - написал Ризадинова в Instagram.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, которые в Лондоне отобрал у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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