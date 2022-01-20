Украинцы провалили первую гонку предолимпийского этапа Кубка мира по биатлону

Украинцы провалили первую гонку предолимпийского этапа Кубка мира по биатлону

Победу в индивидуальной гонке одержал россиянин Антон Бабиков.

В четверг 20 января седьмой этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в итальянском Антгольце открыла индивидуальная мужская гонка.

Победу одержал российский биатлонист Антон Бабиков, не допустивший ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй результат показал норвежец Тарьей Бе, промахнувшийся дважды. Третьим стал другой россиянин Карим Халили, однажды не закрывший цель.

Таким образом, от "сине-желтых" на старт вышли Богдан Цимбал (20), Артем Прима (25), Антон Дудченко (60), Тарас Лесюк (74) и Артем Тищенко (94).

Лучший результат среди украинцев показал Антон Дудченко. Он допустил 4 промаха и финишировал на 47-й позиции.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5 по 19 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Голменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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