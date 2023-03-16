Украинцы провалили последний спринт сезона на Кубке мира по биатлону: результаты гонки

Победителем стал норвежец Йоханнес Бе.
В четверг, 16 марта, заключительный этап Кубка мира по биатлону-2022/23 в норвежском Холменколлене стартовал спринтерской гонкой у мужчин.
Украину в ней представляли Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насыко, Артем Тищенко и Богдан Цымбал.
Лучшим из украинцев стал Цымбал, занявший 44-е место. Таким образом, ни один из наших биатлонистов не попал в зачетную зону.
Победу в спринте одержал новоиспеченный обладатель Большого хрустального глобуса норвежец Йоханнес Бе, который пропустил прошлый этап Кубка мира из-за коронавируса. Вторую ступеньку занял швед Мартин Понсилуома, а замкнул тройку призеров немец Бенедикт Долль.
Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужского спринта в Холменколлене
1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+1) 25:13.0
2. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+0) +23.9
3. Бенедикт Долль (Германия, 0+0) +28.9
4. Андрейс Расторгуевс (Латвия, 0+1)+46.5
5. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0)+48.0
6. Йоханнес Кюн (Германия, 0+0) +55.9
...
44. Богдан Цымбал (Украина, 0+1) +2:19.4
51. Артем Прима (Украина, 0+2) +2:28.7
58. Антон Дудченко (Украина, 1+0) +2:40.1
71. Артем Тищенко (Украина, 0+2) +2:58.9
81. Денис Насыко (Украина, 0+1) +3:15.5
В пятницу, 17 марта, на этапе в Холменколлене состоится женский спринт. Начало – в 16:20 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
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