Украинцы провалили последний спринт сезона на Кубке мира по биатлону: результаты гонки

В четверг, 16 марта, заключительный этап Кубка мира по биатлону-2022/23 в норвежском Холменколлене стартовал спринтерской гонкой у мужчин.

Украину в ней представляли Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насыко, Артем Тищенко и Богдан Цымбал.

Лучшим из украинцев стал Цымбал, занявший 44-е место. Таким образом, ни один из наших биатлонистов не попал в зачетную зону.

Победу в спринте одержал новоиспеченный обладатель Большого хрустального глобуса норвежец Йоханнес Бе, который пропустил прошлый этап Кубка мира из-за коронавируса. Вторую ступеньку занял швед Мартин Понсилуома, а замкнул тройку призеров немец Бенедикт Долль.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужского спринта в Холменколлене

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+1) 25:13.0

2. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+0) +23.9

3. Бенедикт Долль (Германия, 0+0) +28.9

4. Андрейс Расторгуевс (Латвия, 0+1)+46.5

5. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0)+48.0

6. Йоханнес Кюн (Германия, 0+0) +55.9

...

44. Богдан Цымбал (Украина, 0+1) +2:19.4

51. Артем Прима (Украина, 0+2) +2:28.7

58. Антон Дудченко (Украина, 1+0) +2:40.1

71. Артем Тищенко (Украина, 0+2) +2:58.9

81. Денис Насыко (Украина, 0+1) +3:15.5

В пятницу, 17 марта, на этапе в Холменколлене состоится женский спринт. Начало – в 16:20 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

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