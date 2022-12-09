Украинцы провалились в спритерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону

В четверг, 8 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене начался лоб спринтерской гонкой.

Украину в ней представили Артем Прима, Богдан Цымбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк и Виталий Мандзин.

"Сине-желтые" оказались вне топ-30. Лучший результат среди наших биатлонистов продемонстрировал Антон Дудченко, финишировавший 38-м.

Триумфовал в мужском спринте Йоханес Бе, преодолев дистанцию за 23 минуты и 4 секунды, ни разу не промахнувшись на огневом рубеже. Вторым стал француз Эмилье Жаклен, а топ-3 запер еще один представитель Норвегии Стурла Легрейд.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужского спринта в Хохфильцене

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 23:04

2. Эмильен Жаклен (Франция) – +43 с

3. Стурла Легрейд (Норвегия) – +45,9

...

38. Антон Дудченко (Украина) – + 2:23

53. Тарас Лесюк (Украина) – +2:56

67. Артем Прима (Украина) – +3:19

84. Богдан Цымбал (Украина) – + 3:46

89. Виталий Мандзин (Украина) – +3:59

Следующая гонка на этапе в Хохфильцене состоится завтра, 10 декабря. Женщины сразятся в гонке преследования. Начало – в 12:30.

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