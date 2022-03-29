"Украинцы - сильные люди": Майк Тайсон высказался о войне с Россией и участии в ней братьев Кличко

"Украинцы - сильные люди": Майк Тайсон высказался о войне с Россией и участии в ней братьев Кличко

Легенда мирового бокса поддержал Украину в борьбе с российской агрессией.

Знаменитый американский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон прокомментировал войну Украины против российских захватчиков.

55-летний "Железный Майк" выразил свою поддержку украинскому народу и отметил активное участие Виталия и Владимира Кличко в борьбе с оккупантами.

"Я знаю братьев Кличко, мы знакомы друг с другом, но в последнее время я с ними не разговаривал. Благотворительный бой с Владимиром Кличко? Я думаю, нам нужно больше, чем благотворительный поединок. Необходимо отнестись к этому очень серьезно. Сейчас они делают важнейшую работу Они находятся на передовой, нельзя сделать что-то более благотворительное, чем это.

Послушайте, история Украины доказывает, что украинцы - сильные люди, которые с незапамятных времен имеют дело с россиянами. С кем они воевали? С россиянами. Поначалу это стало бизнес-войной, потому что Россия финансировала Украину. Но поскольку теперь в это вовлечены многие люди, это превратилось в войну человечества", - сказал Тайсон в интервью Fox Business.

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