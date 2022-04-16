Украинцы смогут бесплатно посетить благотворительный матч "Динамо" против дортмундской "Боруссии"

Поединок состоится 26 апреля в Германии.

Во вторник, 26 апреля, киевское "Динамо" проведет благотворительный матч против дортмундской "Боруссии". Очередной поединок евротурне "бело-синих" под лозунгом "Матч за Мир! Остановим Войну!" граждане Украины смогут посетить совершенно бесплатно.

Встреча состоится на самом большом стадионе Германии "Signal Iduna Park", который вмещает 81 365 зрителей. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

Стоимость билетов на игру составляет от 5 до 20 евро, однако для украинцев вход будет бесплатным. Чтобы попасть на матч, нужно забронировать билет онлайн и взять с собой на стадион документ, подтверждающий гражданство .

Все желающие могут приобщиться к сбору средств в поддержку Украины, приобретя специальный браслет #StandWithUkraine в фан-шопе дортмундского клуба. Все деньги от продажи билетов будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российскими оккупантами.

Отметим, что киевляне уже провели два благотворительных поединка. Команда Мирчи Луческу обыграла польскую "Легию" (3:1) и турецкий "Галатасарай" (3:1). В следующем матче "бело-синие" 20 апреля встретятся с румынским "ЧФР Клуж", после чего их ждет игра против "Боруссии".

Ранее сообщалось, что "Динамо" отменило благотворительный поединок с румынским клубом "Стяуа" из-за высказывания его президента, который назвал полк "Азов" нацистами.

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