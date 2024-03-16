Украинцы сошли с дистанции: результаты мужского персьюта на Кубке мира по биатлону в Кенморе

Ни один из двух украинцев, которые вышли на старт гонки преследования, не финишировал.

В субботу, 16 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в канадском Кенморе состоялась мужская гонка преследования.

Украину в ней представляли Дмитрий Пидручный (по итогам спринта стартовал 10-м) и Артем Прима (50-м).

Однако ни один из двух украинцев в гонке не финишировал. Пидручный сошел с дистанции после первых двух огневых рубежей, на которых заработал четыре круга штрафа. Прима досрочно снялся после третьей стрельбы.

Победил в гонке преследования норвежец Йоханнес Бьо, который благодаря этому перед последней гонкой сезона гарантировал себе триумф в общем зачете и защитил звание действующего обладателя Большого хрустального глобуса. Второе место в персьюте занял швед Себастьян Самуэльсон, а замкнул тройку призеров француз Эрик Перро.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужской гонки преследования в Кенморе

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 1+1+0+1) 34:38.0

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+1+0)+11.2

3. Эрик Перро (Франция, 0+1+0+0) +11.6

4. Эмильен Жаклен (Франция, 1+0+2+1) +33.5

5. Тарьей Бьо (Норвегия, 1+0+0+1) +37.9

6. Томмазо Джакомель (Италия, 2+1+0+1) +1:09.3

...

Дмитрий Пидручный (Украина, 1+3) – не финишировал

Артем Прима (Украина, 2+0+1) – не финишировал

Текущий сезон Кубка мира по биатлону завершится в воскресенье, 17 марта. В этот день на этапе в Кенморе состоятся женский и мужской масс-старты.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Кенмор-2024: расписание гонок заключительного этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Биатлон: результаты женской гонки преследования на последнем этапе Кубка мира в Кенморе

Кубок мира по биатлону: результаты женского спринта на этапе в Кенморе