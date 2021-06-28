"Украинцы уезжают в Европу, а у нас - только сказки": легенда российского футбола высказался об игре команд на Евро-2020

"Украинцы уезжают в Европу, а у нас - только сказки": легенда российского футбола высказался об игре команд на Евро-2020

Коллектив из РФ попал под критику у себя дома.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о выступлении национальных команд из РФ и Украины на Евро-2020.

"Не думаю, что на наших парней кто-то обратил внимание. Предложений из топ-5 лиг ждать точно не стоит, туда с таким уровнем никак не попасть. Но надо обязательно уезжать в ту же Бельгию или Нидерланды.

Украинцы, вон, уезжают в Бельгию. За последние 5 лет 200 украинских футболистов уехали в разные европейские чемпионаты: Бельгия, Польша, Испания. Вот у них и есть результат, а наших сколько уехало, трое?

В чемпионате Украины маленькие зарплаты, поэтому люди стремятся уехать заработать в Европу. А у нас только рассказывают сказки о том, как все хорошо с футболом", - цитирует Канчельскиса Sport24.ru.

Сборная России завершила выступления на Чемпионате Европы-2020, заняв в своей группе четвертое место;

Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах;

с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах; В 1/8 финала "сине-желтые" встретятся со Швецией. Их дуэль состоится во вторник, 29 июня, на стадионе в Глазго (Шотландия). Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары Швеция - Украина встретится с Англией или Германией.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в Госдуме РФ предложили провести товарищескую игру против Украины.

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